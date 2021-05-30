تتواصل عشية اليوم الأحد، مواجهات الأسبوع الـ 24 من منافسة المحترف الأول والتي يتواجد فيها الرائد وفاق سطيف أمام فرصة تعزيز صدارته عند مواجهته للضيف نصر حسين داي المتعادل في الجولة الماضية ضد شباب بلوزداد.

من جهة أخرى لا يريد مولودية وهران و شبيبة الساورة التفريط في النقاط الثلاث عند استقبال الأول للجار اتحاد بلعباس على ملعب زبانة والثاني الذي سيلعب خارج الديار أمام نجم مـﭭرة. اتحاد الجزائر المتعثر بميدان إمام الياس في اللقاء الماضي أمام أولمبي المدية، يسعى للتدارك على حساب شباب قسنطينة الفائز بدوره على مولودية الجزائر.

شبيبة القبائل، الذي وجد صعوبات في تجاوز أولمبي الشلف، سيكون في مهمة بالشرق الجزائري عند ملاقاته لجمعية عين مليلة، الذي تجرع 5 هزائم ضمن 6 لقاءات خاضها مؤخرا.

شباب بلوزداد سيكون مجبرا على استعادة نغمة الانتصارات أمام أولمبي المدية بملعب 20 أوت ، في مباراة مفتوحة وسيكون فيها الخصم ضيفا ثقيلا.

وعلى وقع فضائح لاعبيه، مولودية الجزائر مطالبة بملعب 5 بالإنتفاضة ،عند ملاقاتها لسريع غليزان الذي يعرف نتائج سيئة خلال الآونة الأخيرة، ، النادي العاصمي لا خيار له سوى الفوز لتهدئة الأوضاع وامتصاص غضب جماهيره.

باقي الجولات يستقبل فيها الشلفاوة شبيبة سكيكدة، فيما يلعب وداد تلمسان ضد اتحاد بسكرة وأهلي برج بوعريرج ضد نادي بارادو.