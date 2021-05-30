كشف المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة، خالد بوشلاغم، أن نسبة المبادلات التجارية مع الدول الأفريقية لم تتجاوز 5 بالمائة في 2020 ، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة الخاصة بدخول الجزائر إلى منطقة التبادل الحر الأفريقية تتعلق بوضع وسائل التصديق على مستوى الإتحاد الأفريقي، وذلك بعد المصادقة على الإتفاقية.

وأوضح بوشلاغم، اليوم الأحد، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن الجزائر وقعت على اتفاقية الانضمام لمنطقة التبادل الحر الأفريقية "زليكاف " في مارس 2018، وصادقت عليها مؤخرا عبر مرسوم رئاسي، مضيفا أن المرحلة المقبلة تتعلق بوضع وسائل التصديق على مستوى الإتحاد الأفريقي وكذا العروض التعريفية الخاصة بالدخول إلى أسواق السلع والخدمات.

وقال : " لكي يكون هناك تبادل فعلي بتفكيك جمركي فعلى جميع دول القارة التي صادقت على الاتفاقية مطالبة بوضع هذه التعريفات الجمركية على مستوى الهيئة "زليكاف"، مبرزا أن وزارة التجارة قامت بمراسلة جميع القطاعات المعنية من أجل تحديد المواد التي يمكن تفكيكها جمركيا لمدة 5 أو 10 سنوات".

وأوضح أن التفكيك الجمركي مع الإتحاد الأفريقي يتم على مرحلتين: الأولى لمدة 5 سنوات حيث يتم خلالها تفكيك جمركي تدريجي لـ90 بالمائة من التعريفة الجمركية (تضم حاليا حوالي 16300 بند تعريفي) بينما هناك 7 بالمائة من التعريفة الجمركية الجزائرية تعتبر مواد حساسة وتفكيكها جمركيا يتم على مدار عشر سنوات.

و اعتبر بوشلاغم ، أن حجم المبادلات التجارية مع الدول الافريقية ضعيف في وقت لا تتجاوز فيه التجارة البينية بين الدول الافريقية 16 بالمائة بينما تتجاوز هذه المبادلات البينية بالقارات الأخرى 70 بالمائة حسب تعبيره.