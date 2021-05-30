يواجه العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" ، مشكلة في حذفهم بالخطأ رسائل من على تطبيق "فيسبوك ميسنجر"، وعدم تمكنهم من استعادتها.

ولكن يوجد أكثر من طريقة يمكن من خلالها استعادة رسائلك المحذوفة، والتي حددها موقع "ميك يوز أوف" المتخصص.

ويمكنك تنفيذ ذلك عن طريق إتباع الخطوات التالية:

•كما في السابق، انتقل إلى صفحة الإعدادات على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

•اختر معلومات فايسبوك الخاصة بك من القائمة اليسرى.

•انقر فوق تنزيل معلوماتك.

•في هذه الصفحة، يمكنك اختيار بالضبط ما تريد نسخه احتياطيا، والتواريخ التي تريد تضمينها.

•إذا كنت تريد فقط نسخة احتياطية من رسائلك، فانقر فوق إلغاء تحديد الكل، ثم أعد تحديد الرسائل.

•انقر بعدها على إنشاء أرشيف للرسائل.

• تستغرق العملية بضع دقائق، وبمجرد الانتهاء من ذلك، ستتلقى رسالة بريد إلكتروني تحتوي على ملف النسخة الاحتياطية.

•يمكنك أيضًا تنزيله من علامة التبويب "النسخ المتوفرة".