لقى 4 أطفال مصرعهم في مصر، إثر اختناقهم داخل سيارة أمام منزل أسرتهم بعزبة الثابت التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية.



وتلقت شرطة مدينة الشرقية إخطارا يفيد بورود بلاغ بالعثور على 4 أطفال، أعمارهم بين 3 و6 سنوات، جميعهم من أسرة واحدة، جثث هامدة داخل سيارة ملاكي أمام منزل أسرهم بعزبة الثابت التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس.



وتبين من المعاينة الأولية اختناق الأطفال الأربعة داخل السيارة، بعدما دخلوا إليها ولم يتمكنوا من مغادرتها، فيما انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ ونقلت الجثث إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزي وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.