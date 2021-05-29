أكدت مصادر ليبية سقوط طائرة، ومقتل قائدها، خلال العرض العسكري لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في قاعدة بنينا في بنغازي (شرقي البلاد)، بمناسبة الذكرى السابعة لانطلاق عملية الكرامة.



وكان أحمد المسماري، المتحدث باسم قوات حفتر، قد قال في وقت سابق إن قاعدة بنينا (جنوب بنغازي) ستشهد السبت استعراضا عسكريا للاحتفال بما أسماه "ثورة الكرامة"، مؤكدا استمرار "الحرب على الإرهاب"، وفق تعبيره.



وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي "هذا الاستعراض لا يستهدف أحدا، وليس تهديدا لأحد. نحن في حالة حرب. هذه الحرب لم تنته، ولن تنتهي قريبا. هذه الحرب ضد الإرهاب والجريمة".



ووسط إجراءات أمنية مشددة، حضر حفتر العرض برفقة قادة قواته، بينما اعتبر المسماري أن هذا العرض العسكري دليل على الجهوزية لحمل السلاح في أي لحظة.