كشف بيان للجوية الجزائرية مساء اليوم السبت، بخصوص الرحلات الدولية المقرر أول جوان 2021، للمقمين بتونس وفرنسا، إسبانيا وتركيا إلى مطارات كل من الجزائر وقسنطينة ووهران، عن اسعار هاته الرحلات.



وحسب البيان الذي نشره الإعلامي والنائب البرلماني السابق عن الجالية الوطنية بالخارج سمير شعابنة ، فإن الجوية الجزائرية برمجت يوم الفاتح من شهر جوان الداخل 6 رحلات من العاصمة وقسنطينة ووهران نحو مطارات باريس ومارسيليا واسطنبول وبرشلونة وتونس.



أما أسعار الرحلات فحسب مطار الانطلاق كما يلي:

الجزائر – مارسيليا (ذهابا وإيابا) : 386 أورو

الجزائر – اسطنبول(ذهابا وإيابا): 680 دولار

الجزائر – برشلونة(ذهابا وإيابا): 317 أورو

الجزائر - تونس (ذهابا وإيابا): 591 دينار تونسي

تكاليف الإقامة وتحاليل PCR تبلغ 41 ألف دينار جزائري