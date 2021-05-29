تدخلت مساء اليوم السبت في حدود الساعة السادسة والنصف، الوحدة المدنية للحماية المدنية ببني سليمان لنقل جثة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات الى مصلحة خفظ الجثث بمستشفى بني سليمان شرق المدية،



جثة الطفل الغريق انتشلت من داخل حوض مائي بمزرعة فلاحية بفرقة الخداشات التابعة اقليميا لبلدية القلب الكبير اقصى شرقي الولاية.



وقد تم نقل جثة المتوفي بعد تدخل اعوان الحماية المدنية، الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بني سليمان، فيما تم فتح تحقيق من قبل المصالح الأمنية المختصة أقليميا للكشف عن حيثيات الحادث.