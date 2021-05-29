اكتشفت فيتنام نسخة جديدة متحورة لفيروس كورونا سريعة التنقل عبر الجو وتعد مزيجا من النسختين الهندية والبريطانية، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية السبت.



وقال وزير الصحة نغوين ثان لونغ خلال اجتماع وطني السبت، لمناقشة الوباء السبت "اكتشفنا نسخة هجينة جديدة من النسختين الهندية والبريطانية". وتابع "من العلامات المميزة لهذه النسخة انتقالها سريعا عبر الجو. يزداد تركز الفيروس في سوائل الحلق بشكل سريع وينتشر بقوة بالغة في البيئة المحيطة".



ولم يحدد عدد الإصابات التي تم تسجيلها بالنسخة الجديدة لكنه ذكر أن فيتنام ستعلن قريبا اكتشافها على خارطة العالم للمتحورات الجينية. وأفادت وزارة الصحة أنه كانت هناك سبع نسخ متحورة معروفة لفيروس كورونا في فيتنام قبل إعلان لونغ.