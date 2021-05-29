قالل قائد الفوات المتمركزة في الشرق الليبي المشير خليفة حفتر أن "العالم هرع لحل سلمي في ليبيا بعد أن أوشك الجيش على تحرير العاصمة طرابلس".



وهدد حفتر خلال العرض العسكري للجيش في بنغازي: "إننا قادرون على خوض الحرب مجددا إذا تمت عرقلة الاتفاق الدولي والانتخابات، ونقول لأعدائنا إن عدتم عدنا".

كما أضاف "لن يكون هناك سلام مع الاحتلال ولا المرتزقة"، مؤكدا أن "لا سلام إلا بيد الدولة" الليبية.



وتابع: "لنعطي براحا واسعا للحل السلمي العادل في ليبيا الذي يشترط خروج القوات الأجنبية وحل الجماعات المسلحة المنتشرة بالعاصمة طرابلس".



وأردف أن "لا سلام مع الاحتلال ولا المرتزقة ولا سلام إلا بيد الدولة".