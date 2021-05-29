* تشكيلة نادي تشلسي: ميندي، أزبيليكوينتا، تياجو سيلفا، روديجير، جيمس، كانتي، جورجينيو، تشيلويل، ماونت، فيرنر، هافرتز.

* كشف المدرب الاسباني بيب غوارديولا عن التشكيلة الاساسية لمانشستر سيتي والتي عرفت الدولي الجزائري رياض محرز. التشكيلة الأساسية: إديرسون، والكر، دياز، ستونز، زيتشينكو، غوندوغان، دي بروين، بيرناندو سيلفا، محرز، ستيرلينغ، فودين.

* تتجه أنظار عشاق الكرة المستديرة، سهرة اليوم السبت، إلى نهائي أغلى مسابقات الأندية في العالم والذي سيجمع هذه السنة بين الناديين الانجليزيين مانشستر سيتي وتشلسي على ملعب "دراغاو" بمدينة بورتو البرتغالية.