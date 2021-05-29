الدقيقة 59: خروج اضطراري لقائد السيتي كيفين دي بروين ودخول جيسوس

الدقيقة 55: بطاقة صفراء من نصيب لاعب النادي اللندني روديغير

الدقيقة 48: مخالفة للسيتي على يمين مرمى تشلسي لكن دون خطورة

* بداية الشوط الثاني

* نهاية الشوط الأول الذي عرف أفضلية واضحة لنادي تشلسي ترجمها بهدف في الدقائق الأخيرة

الدقيقة 42: غوووووول .. هدف أول لتشلسي .. تمريرة رائعة من ماونت في عمق دفاع السيتي .. تصل إلى المهاجم هافرتز الذي يراوغ الحارس ويسكنها في الشباك

الدقيقة 39: تغيير اضطراري لتشلسي .. خروج المدافع القوي تياغو سيلفا ودخول كريستانسان

الدقيقة 38: محرز يراوغ لكن تسديدته في أيدي الحارس ماندي

الدقيقة 34: أول بطاقة صفراء في المقابلة كانت من نصيب لاعب السيتي غاندوغان

الدقيقة 30: فرصة خطيرة لمانشستر سيتي .. توزيعة والكر مرت بسنتيمترات عن أقدام محرز المتواجد داخل منطقة الجزاء

الدقيقة 25: خطأ لتشلسي على يسار مرمى السيتي .. ينفذ لكن الدفاع يتدخل

الدقيقة 17: أفضلية لتشلسي في بداية المقابلة .. رأسية كانتي تمر بعيدة عن مرمى السيتي

الدقيقة 14: فيرنر يضيع مرة أخرى فرصة محققة لافتتاح باب التسجيل

الدقيقة 10: فيرنر يضيع فرصة خطيرة لتشلسي .. هجمة معاكسة للسيتي يقودها ستيرلينغ، توزيعته كادت تصل إلى محرز

الدقيقة 8: أول فرصة للسيتي .. ستيرلينغ يضيع أمام تألق حارس المنافس

* الدقيقة 4: أول فرصة في المقابلة لتشلسي تنتهي في أيدي الحارس ايدرسون

* دخول اللاعبين إلى أرضية الميدان وبداية اللقاء

* تشكيلة نادي تشلسي: ميندي، أزبيليكوينتا، تياجو سيلفا، روديجير، جيمس، كانتي، جورجينيو، تشيلويل، ماونت، فيرنر، هافرتز.

* كشف المدرب الاسباني بيب غوارديولا عن التشكيلة الأساسية لمانشستر سيتي والتي عرفت تواجد الدولي الجزائري رياض محرز. التشكيلة الأساسية: إديرسون، والكر، دياز، ستونز، زيتشينكو، غوندوغان، دي بروين، بيرناندو سيلفا، محرز، ستيرلينغ، فودين.

* عكس نهائي الموسم الماضي، الذي لم يشهد حضورا جماهيريا بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا، تواجد 12 ألف مشجعا إنجليزيا في المباراة النهائية للنسخة الحالية من البطولة.

وتواجد 6 ألاف مشجعا لمانشستر سيتي ومثلهم لتشيلسي في مدرجات ملعب "دراجاو"، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وتأتي قوة الإجراءات الأمنية من قبل الشرطة البرتغالية على خلفية الاشتباكات التي وقعت بين جماهير الفريقين في شوارع "بورتو" قبل ساعات من اللقاء.

* تتجه أنظار عشاق الكرة المستديرة، سهرة اليوم السبت، إلى نهائي أغلى مسابقات الأندية في العالم والذي سيجمع هذه السنة بين الناديين الانجليزيين مانشستر سيتي وتشلسي على ملعب "دراغاو" بمدينة بورتو البرتغالية.