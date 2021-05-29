كشف الناخب الوطني جمال بلماضي، اليوم السبت، عن قائمة اللاعبيين المعنيين بالدخول في تربص بالمركز التقني الوطني في سيدي موسى تحسبا للثلاثة مواجهات الودية المقررة شهر جوان المقبل ضد موريتانيا، مالي وتونس على التوالي.

وأبرز ما ميز هذه القائمة هو تواجد "المفاجأة" حارس أولمبي المدية عبد الرحمن مجادل، إضافة إلى غياب متوسط ميدان نادي ميلان الإيطالي اسماعيل بن ناصر الذي يعتبر قطعة أساسية في تشكيلة بلماضي، حيث عانى أفضل لاعب في "الكان" الأخيرة من الإصابات هذا الموسم ولم يسترجع مستوياته المعهودة بعد.

كما عرفت القائمة عودة بعض اللاعبين الغائبين عن التربص الماضي كيوسف عطال، هشام بوداوي، أندي ديلور وزين الدين فرحات.

القائمة كاملة:

حراسة المرمى

رايس وهاب مبولحي - ألكسندر أوكيديجة - عز الدين دوخة - عبد الرحمن مجادل

الدفاع

مهدري زفان – أيوب عبد اللاوي – يوسف عطال – رامي بن سبعيني – جمال بلعمري – مهدي تاهرت – عيسى ماندي – أحمد توبة – عبد القادر بدران.

الوسط

مهدي عبيد – عدلان قديورة – رمزي زروقي – سفيان فغولي – فريد بولاية – هاريس بلقبلة – هشام بوداوي – مهدري زرقان.

الهجوم

اسلام سليماني – بغداد بونجاح – أندي ديلور – رياض محرز – يوسف بلايلي – زين الدين فرحات – رشيد غزال – سعيد بن رحمة – آدم وناس.