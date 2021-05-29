نظم مساء اليوم عدد من سكان قرية اث القصر بـ25 كلم شرق مقر ولاية البويرة وقفة احتجاجية أمام مقر البلدية للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين الأربعة من اصل تسعة بالبويرة خلال جمعة 119.

وحسب المحتجين من سكان المنطقة فإن الشباب الأربعة قد اعتقلوا منذ يوم الجمعة من طرف مصالح الأمن، كما أنهم خضعوا إلى الاستجوابات ما استوجب غرضهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البويرة.

هذا وتشير معلومات أنه تم توقيف تسعة شبان بولاية البويرة على خلفية محاولة مشاركتهم في جمعة 119 ينحدرون من بلديات اث القصر وتاغزورت وحيزر.