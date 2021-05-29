سجلت 258 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و5 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 187 مريضا للشفاء، حسب ما كشفت عنه اليوم السبت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في بيان لها.

وأوضح ذات المصدر أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 128.456 حالة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 89.419 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 3.460 حالة.

وحسب نفس المصدر، يتواجد حاليا 28 مريضا في العناية المركزة.

وأضاف البيان أن 25 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية و12 ولاية سجلت أقل من 10 حالات، فيما سجلت 11 ولاية أخرى أكثر من 10 حالات.