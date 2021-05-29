طورت الجزائر الدبابات الروسية من طراز "تي-72" لتواكب متطلبات الحروب العصرية، حسب ما أفادت وكالة سبوتنيك الروسية.

وتشكل دبابات "تي-90إس أ" القوة المدرعة الرئيسية للجيش الجزائري حاليًا، ويواصل الجيش الجزائري في الوقت نفسه تشغيل دبابات "تي-72". ولأن هذه الدبابات صُنعت في القرن الماضي، فإنها تحتاج إلى تطوير وتعديل حتى تواكب متطلبات العصر الحديث.

يذكر أن الجزائر تعتبر إحدى الدول الرئيسية المستوردة للأسلحة والمعدات العسكرية من روسيا. وقد صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال زيارته إلى الجزائر في فيفري الماضي بأن المجال الخاص بالتعاون العسكري التقني يعتبر بمثابة "قاطرة لتطوير للتعاون بين بلدينا".