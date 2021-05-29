عبرت جماهير فريق مولوية الجزائر عن غضبها واستيائها عقب مقطع الفيديو، الذي انتشر مؤخرا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" بخصوص تواجد بعض لاعبي النادي في سهرة بملهى ليلي.

وطالب "الشناوة "من خلال " الفايسبوك" معاقبة الذين ظهروا في الفيديو المصوّر، الذي توّرط فيه ثلاثة أو أربعة لاعبين، خاصة وأن ما حدث لا يليق ولا يمت بأي صلة بقيم الفريق الذي يستعد للاحتفال بمئويته.

وسائل إعلام تونسية تناقلت اليوم السبت الواقعة وأكدت أن اللاعب بن ساحة وهو المعار من فريق الترجي التونسي طلب من إدارة مولودية الجزائر المغادرة قبل والعودة إلى نادي " باب السويقة" قبل الـ 30 جوان، أي قبل موعد نهاية إعارته حسبما جاء عبر موقع شمس إذاعة " شمس أف أم".

ويحتل النادي العاصمي المركز الـ 9 في ترتيب المحترف الأول برصيد 34 نقطة.