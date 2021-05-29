توفي أربعة أشخاص وأصيب أزيد من 400 آخرين بجروح مختلفة في حوادث مرور شهدتها عدة ولايات من الوطن خلال الـ 48 ساعة الماضية، حسب حصيلة أوردتها، اليوم السبت، المديرية العامة للحماية المدنية.

وأوضح المصدر أن مصالح الحماية المدنية أحصت خلال الفترة الممتدة ما بين 27 إلى 29 ماي الجاري، وفاة أربعة أشخاص وإصابة (402) آخرين بجروح متفاوتة الخطورة إثر وقوع 342 حادث مرور عبر عدة ولايات من الوطن، وتم تقديم الإسعافات الأولية للجرحى في مكان الحوادث ومن ثم تحويلهم إلى المستشفيات المحلية.

كما سجلت ذات المصالح خلال نفس الفترة وفاة مراهق غرقا ببركة مائية، بالمكان المسمى مشتة السوينية، بلدية سافل الوديان دائرة بئر بوحوش ولاية سوق أهراس، وقد تم تحويل الضحية إلى مستشفى سدراتة.

وبلغ إجمالي تدخلات مختلف وحدات الحماية المدنية خلال الفترة المشار إليها وإلى غاية الساعة الثامنة من صباح اليوم السبت، (5510) تدخل موزعة عبر عـدة مناطق مختلفة من الوطن وهذا على إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين.

وشملت هذه التدخلات مختلف مجالات أنشطة الحمايـة المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور والحوادث المنزلية والإجلاء الصحي وإخماد الحرائق والأجهزة الأمنية، وكذا عمليات التحسيس والتطهير فيما يتعلق بفيروس كورونا، كوفيد-19.

وفي هذا السياق -أضاف البيان-قامت وحدات الحماية بإخماد (08) حرائق حضرية، صناعية ومختلفة عبر كل من ولايات الجزائر والبليدة وسعيدة وتيزي وزو والمنيعة وتيبازة وقسنطينة وورقلة. وقد سمح التدخل السريع لتلك الوحدات بالسيطرة على الحرائق وإخمادها وكذا منع انتشارها إلى سكنات ومؤسسات أخرى.

وأفادت المديرية العامة للحماية المدنية بخصوص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، قيامها خلال 48 ساعة الاخيرة بـ (113) عملية تحسيسية عبر 23 ولاية (81 بلدية) لفائدة المواطنين، تحثهم وتذكرهم " بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي". كما قامت في نفس الإطار بـ (81) عملية تعقيم عبر 15 ولاية (48 بلدية)، عبر منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع أين خصص للعملية (442) عون حماية مدنية بمختلف الرتب و (86) سيارة إسعاف و(39) شاحنة إطفاء.