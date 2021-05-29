اقترح مرشح الجبهة الوطنية الجزائرية بولاية الجزائر، المحامي كمال زغدود، الاعتماد على اللامركزية في إيصال انشغالات المواطنين ومشاكلهم اليومية إلى جهات صناعة القرار في أعلى مستوياتها من أجل إيجاد الحلول المناسبة لها.

واستلهم المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا الفكرة المقترحة في برنامجه الانتخابي لحساب تشريعيات 12 جوان المقبل من دور مكاتب المناوبة المعتمدة في الحملة الانتخابية، مقترحا في تصريح لـ "الخبر" توسيع هذه الفكرة من خلال مواصلة العمل بهذه المكاتب على مدار أشهر السنة لتكون بمثابة بوابة يطرح المواطنون على مستواها كل انشغالاتهم التي يجدون صعوبة في ايصالها إلى المسؤولين أصحاب الوصاية لحلها لتكون بذلك همزة وصل حقيقية تحمل هموم المواطن في اتجاه المسؤول بطريقة شفافة وبكل مصداقية.

فكرة الأستاذ كمال زغدود تترجم من الناحية الواقعية في شكل تحويل هذه المكاتب إلى خلية أولى تجتمع فيها أبسط المطالب التي عادة ما تكون غائبة عن أعين المسؤولين، مقترحا استمرار عمل هذا النوع من المكاتب على مستوى جميع الأحياء في مختلف الولايات يشتغل على مستواها مجموعة من الشباب في فرز شكوى ومطالب المواطنين لتحديد وجهاتها التي قد تكون في المجال الاجتماعي أو الثقافي أو الرياضي أو الاقتصادي إلى غير ذلك، مشيرا إلى أن هذا المقترح من شأنه بالإضافة إلى تحقيق الهدف الأول لامتصاص نسبة كبيرة من البطالة في أوساط الشباب فضلا عن استعمال هذه المعطيات بعد التنقيح والتصنيف كقاعدة للمعلومات والاحصائيات يعتمد عليها في رسم خارطة السياسات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وتفعيل الإصلاحات للوضع الحالي.