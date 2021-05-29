نشط اليوم السبت رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان، خرجة جوارية في إطار حملته الانتخابية للتشريعيات، بمدينة قصر البخاري جنوبي المدية، دعا فيها منتسبي حزبه إلى العمل المتواصل من أجل الإسهام في إرساء دولة القانون واستعادة حق المواطنة قائلا " نحن لا نكتفي بالتفاؤل في أحداث التغيير دون أن يكون ذلك ملازما للوعي..هذه خطوة أولى وضعنا فيها قليلا من الثقة، ونستطيع الخروج من الأزمة من أجل بناء بلد لنا ولأولادنا".

وحث المتحدث في خطابه حواري أمام المقر القديم لمحكمة قصر البخاري الحضور ومترشحي حزبه للتشريعيات على التحضير الجيد للمحليات بصفتها أداة ميدانية للعمل على الاستجابة للانشغالات الحيوية للسكان، فيما تبقى مهمة نواب الشعب في البرلمان مقتصرة على استحداث التشريعات والأدوات القانونية والرقابية والاقتراحات وجمع المعلومات، وتقديمها للمناقشة البرلمانية، وليس سن المشاريع والعمليات المتعلقة باختصاص الهيئات التنفيذية والإدارية.

مضيفا بقوله: "الديمقراطية صنيعة الشعب ولا لمسؤول فرض الديمقراطية ودولة القانون دون مواطن والتغيير سيصيب كل المؤسسات، ولا تتركوا للمسؤول الحرية المطلقة، بإصرار على الحوار والأخذ والرد".