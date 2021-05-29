نظمت الجالية الجزائرية اليوم السبت أمام السفارة الجزائرية في العاصمة الفرنسية باريس، وقنصليتي مدينتي مرسيليا وليون، وقفات احتجاجية، تنديدا بالشروط التي وصفت بالتعجيزية التي فرضتها السلطات الجزائرية للدخول إلى البلاد.

وتجمع العشرات من الرعايا الجزائريين أمام القنصلية الجزائرية في مدينة مرسيليا بجنوب فرنسا، مطالبين بتوضيحات وإعادة النظر في هذه الشروط التي فرضتها السلطات العمومية لدخول التراب الوطني.

فيما طلب القنصل الجزائري في مدينة ليون، بمهلة ثلاثة أيام من أجل رفع مطالب المحتجين إلى السلطات العليا في البلاد.