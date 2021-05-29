رصدت عدسات الكاميرا في لقطة طريفة، مدرب نادي تشلسي الإنجليزي توماس توخيل وهو يمازح اللاعبين، قبل اللقاء المرتقب في نهائي دوري أبطال أوروبا سهرة الليلة.

وفي شرفة داخل الفندق الذي يقيم فيه عناصر " البلوز" بمدينة بورتو البرتغالية، التي تستضيف المباراة النهائية، التقطت كاميرات فيديو لتوماس توخل وهو يقلد طريقة بيب غوارديولا في توجيه زملاء محرز من على دكة الإحتياط.

ونشرت الصفحة الرسمية لصحيفة" ذو صن فوتبال" البريطانية ، مقطع الفيديو الذي أظهر أن توخيل إنتبه لمن يصوره فأشار إلى الكاميرا بيديه ملوحا ومبتسما وعاد لتجاذب أطراف الحديث مع لاعبيه.