استؤنفت صبيحة اليوم السبت، ولليوم الرابع على التوالي، عملية البحث عن الغريق المفقود بشاطئ العربي بن مهيدي ببلدية فلفة في ولاية سكيكدة، بعد أن توقفت البارحة في حدود الساعة الثامنة ليلا وخمسين دقيقة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية في منشور لها عبر صفحتها في الفايسبوك، أن عملية البحث استؤنفت في الساعة السادسة والنصف من صباح هذا السبت من قبل أعوان الوحدة الرئيسية بمختلف الرتب وغطاسي الوحدة البحرية للحماية المدنية لولاية سكيكدة وبمشاركة حراس موسميين وغطاسين هواة وشباب متطوعين، حيث يقوم هؤلاء بعملية تمشيط وتحسيس على طول الشاطئ المفتوح برا وبحرا في محاولة للعثور عليه في أقرب وقت ممكن.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال لذات المصالح أن عملية البحث عن الضحية البالغ من العمر 26 سنة والمنحدر من ولاية ميلة تتم بالتنسيق مع حراس السواحل وتحت إشراف مدير الحماية المدنية لولاية سكيكدة.