دعا وزير التجارة والاقتصاد الليبي محمد الحويج إلى ضرورة بناء مستقبل مشترك بين الجزائر وليبيا، معبرا أن أن حجم المبادلات بين البلدين يبقى ضعيفا.

ووعد وزير التجارة الليبي في كلمته الافتتاحية لأشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري-الليبي، أن حكومة الوحدة الليبية مستعدة لتقديم كل التسهيلات للطرف الجزائري للاستثمار في ليبيا، داعيا رجال الأعمال الليبيين إلى تقوية العلاقات في القطاع الخاص بين البلدين.

وقدم الحويج مجموعة مقترحات من شأنها إعطاء دفعة قوية للعلاقات التجارية بني البلدين بداية من تسهيل حركة الأموال بين البلدين، والاستثمار، وتحقيق التعاون بين القطاع الخاص الجزائري والليبي.