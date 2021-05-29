قال وزير التجارة كمال رزيق، اليوم السبت، أن العلاقات الاقتصادية الجزائرية الليبية شهدت خلال الثلاث سنوات الأخيرة زيادة في حجم المبادلات، إذ بلغت 59 مليون دولار، خلال 2020، إلا أن حجم التجارة البينية يبقى ضعيفا.

وأضاف رزيق في كلمته الافتتاحية لأشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري-الليبي، أن رهان الجزائر هو تحقيق ديناميكية اقتصادية قوية مع ليبيا وبعث مشاريع قطاعات الخدمات، الرقمنة، الاتصالات السلكية واللاسلكية، الغاز والكهرباء، البترول، التنمية والبنية التحتية، والنقل.

ودعا رزيق لتوسيع العلاقات الجزائرية الليبية لترتقي إلى مسار تنموي متشارك، بآفاق مبادلات تجارية، وإنجاحها يرتكز على القواسم المشتركة وعبر مرافقة ملموسة بين رجال الأعمال، وإعادة تفعيل مجلس رجال الأعمال المشترك بين البلدين.

واعتبر رزيق أن الوقت الحالي فرصة سانحة للاستثمار، داعيا رجال أعمال القطاع الخاص لاستغلال الفرصة، خاصة أن الرهانات الحالية تحتم العمل والشراكة بعد دخول منطقة التجارة الحرة الإفريقية حيز التنفيذ، وهو ما يستدعي العمل على استغلال امتيازاتها.