أعلنت الاتحادية الوطنية لعمال التعليم العالي والبحث العلمي الدخول في احتجاجات بعد التشريعيات، ضد ما وصفته بالبيروقراطية التي ينتهجها بعض مدراء المؤسسات الجامعية، داعية الوزير بن زيان للتدخل.

وقالت الاتحادية، في بيان لها، أن العديد من مسؤولي الجامعات عملوا على ضرب تعليمات وتوصيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان عرض الحائط، وهو ما سيؤول إلى تعفين القطاع والوسط الجامعي.

وانتقد بيان الاتحادية، تصرفات غير مسؤولة ودكتاتورية، لبعض مسؤولي المؤسسات الجامعية، من بينهم مدير جامعة محمد خيضر ببسكرة، ومدير الخدمات الجامعية بالنعامة، ومديرة الخدمات الجامعية بتمنراست، ومدير مركز البحث العلمي والتقني للمناطق الجافة محطة تڤرت، ومدير وحدة البحث التطبيقي في الطاقات المتجددة بغرداية، ومديرة المدرسة المتعددة العلوم الهندسية والمعمارية والعمران وغيرها .

ودعت الاتحادية بن زيان إلى التدخل لوضع حد للبيروقراطية والدكتاتورية وعدم الجدية في دراسة انشغالات الطبقة العاملة رغم تعليمات الوصاية بالحوار مع الشركاء الاجتماعيين، معتبرة أن تلك التصرفات محاولة للتشويش وزرع البلبلة بالقطاع.