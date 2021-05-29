أنشل أعوان الحماية المدنية لولاية الشلف بمساعدة مجموعة من الغطاسين الهواة، أمس جثة شاب غرق بشاطئ منطقة الصلصال المحاذي لساحل بني حواء مركز.

وأفادت مصالح الحماية المدنية في منشور لها عبر صفحتها في الفايسبوك، أن الضحية يبلغ من العمر 25 سنة وينحدر من ولاية البليدة، وقد عرق عندما كان يسبح بشاطئ منطقة الصلصال المحاذي لشاطئ بني حواء مركز.

وأضاف ذات المصدر أن الشاب انتشل جثة هامدة من طرف أعوان وحدة الحماية المدنية ببني حواء بمعية مجموعة من الغطاسين الهواة، وتم تحويل جثته إلى العيادة المتعددة الخدمات ببني حواء.

ودعت الحماية المدنية المواطنين إلى عدم التردد على الشواطئ قبل حلول موسم الاصطياف ويتقرر فتح الشواطئ المسموحة للسباحة أمام المصطافين ولا يتأتى ذلك ـ حسبهاـ إلا بعد توفير الأمن والتشكيل الإسعافي الذي تسخره الحماية المدنية من أجل أمن وسلامة المصطافين.