تستضيف مدينة بورتو البرتغالية، اليوم السبت، نهائي دوري الأبطال الذي يجمع فريقي تشيلسي ومانشستر سيتي الإنجليزيين. ويحتضن ملعب الدراجاو النهائي المقرر بين الفريقين بعدما أعلن الاتحاد الأوروبي في الثالث عشر من ماي، نقل النهائي للعام الثاني تواليا من تركيا إلى البرتغال.

وشهدت شوارع المدينة البرتغالية وجودًا كبيرًا من جماهير الفريقين الذين توافدوا إلى المدينة لمؤازرة فريقهما.

وتحولت أزقة بورتو إلى "حرب شوارع" بين جماهير كلا الفريقين، حيث انتشرت مقاطع مصورة لعراك بين الطرفين.

وبالإضافة لتبادل الشتائم وتدخل الشرطة البرتغالية لفض هذه المشاجرات، حتى المطاعم الموجودة على شوارع المدينة لم تسلم من أعمال العنف.