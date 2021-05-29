تتواصل الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان الداخل في أسبوعها الثاني والتي انطلقت في العشرين ماي الجاري بتنظيم المترشحين لتجمعات شعبية ونشاطات جوارية عبر مختلف ولايات الوطن، وفيما يلي برنامج اليوم العاشر.

- تلمسان: تجمع شعبي للتحالف الوطني الجمهوري، ببلدية ندرومة، بلقاسم ساحلي ،على الساعة التاسعة والنصف صباحا.

-وهران: تجمع شعبي للتحالف الوطني الجمهوري، بمدينة وهران، بلقاسم ساحلي، بقاعة سينما السعادة، على الساعة الثانية والنصف زوالا.

- جيجل: تجمع شعبي لحركة النهضة على الساعة الثالثة بعد الزوال.

- معسكر : الأمين العام لحركة النهضة يقوم بنشاط جواري، صباحا و بوهران عصرا.

- بجاية: تجمع شعبي لحركة الاصلاح الوطني ، ببلدية ذراع القايد، على الساعة العاشرة صباحا.

- جيجل: تجمع شعبي لرئيس حركة الاصلاح الوطني، فلالي غويني بقاعة الصومام ،على الساعة الثانية زوالا.

- العاصمة: تجمع شعبي لحزب المستقبل، بالدار البيضاء ،على الساعة الثالثة بعد الزوال.

- العاصمة: رئيس حزب جبهة النضال الشعبي عبد الله حداد ينشط تجمع بسينما الأطلس باب الوادي على الساعة الثانية زوالا.

- قسنطينة: تجمع شعبي لرئيس الهيئة المكلفة بتسيير شؤون حزب طلائع الحريات رضا بن ونان ،المركز الثقافي امحمد يزيد ببلدية الخروب على الساعة الثانية زوالا.

- أم البواقي: تجمع شعبي ينشطه رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري بدار الثقافة نوار بوبكر على الساعة التاسعة صباحا.

-باتنة: تجمع شعبي ينشطه رئيس حزب جبهة الجزائر الجديدة جمال بن عبد السلام، قاعة سينما حي النصر على الساعة العاشرة.

- باتنة: تجمع شعبي ينشطه رئيس حزب الفجر الجديد الطاهر بن بعيبش، دار الثقافة محمد العيد آل خليفة على الساعة الثالثة بعد الزوال.

- سطيف: تجمع شعبي ينشطه رئيس حزب الفجر الجديد الطاهر بن بعيبش، دار الثقافة هواري بومدين على الساعة العاشرة صباحا.

- سكيكدة: تجمع شعبي ينشطه رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة دار الثقافة محمد سراج و على الساعة العاشرة صباحا.

- سطيف: تجمع شعبي ينشطه رئيس حزب التجديد الجزائري كمال بن سالم، دار الثقافة هواري بومدين على الساعة الثانية زوالا.

- سطيف: تجمع شعبي لرئيس حزب الجزائر الجديدة جمال بن عبد السلام، المجمع الثقافي جيلالي امبارك بمدينة العلمة على الساعة الواحدة زوالا.

- خنشلة: تجمع شعبي ينشطه رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري ، دار الثقافة علي سوايعي على الساعة الخامسة بعد الزوال.

- مستغانم: تجمع شعبي لجبهة الحكم الراشد، بقاعة عين نويصي دائرة عين نويصي على الساعة العاشرة صباحا.

- تلمسان: تجمع شعبي لجبهة الحكم الراشد بالقاعة متعددة الرياضات بن منصور بحي الدالية ،على الساعة الثانية بعد الزوال.

- الشلف: تجمع شعبي لتجمع أمل الجزائر (تاج) تنشطه رئيسة الحزب فاطمة الزهراء زرواطي، دار الثقافة بلدية الشلف على الساعة العاشرة صباحا.

- الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني ابو الفضل بعجي ينشط تجمعين شعبيين بكل من تمنراست (على الساعة العاشرة صباحا وبجانت على الساعة الخامسة مساء.