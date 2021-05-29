خلفت ثلاثة حوادث مرور وقعت أمس وليلة البارحة بولاية تيبازة 10 جرحى تم إسعافهم من قبل الحماية المدنية مادية في عين المكان وتحويلهم إلى المؤسسات الاستشفائية كما ألحقت خسائر مادية معتبرة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية لولاية تيبازة أن وحدتها بحجوط تدخلت في حدود الساعة الحادية عشرة ليلا من أجل حادث مرور يتمثل في اصطدام بين سيارتين بالمكان المسمى "طريق المنطقة الصناعية حجوط" خلف الحادث إصابة شخصين بجروح مختلفة حيث تم إسعافهما ونقلهما إلى مستشفى حجوط.

من جهتها تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية على الساعة السادسة والنصف مساء بسبب حادث مرور يتمثل في اصطدام سيارتين بالطريق السريع تيبازة اتجاه شرشال خلف أيضا إصابة شخصين بجروح مختلفة تم إسعافهما في عين المكان وتحويلهما إلى مستشفى تيبازة.

كما تدخلت الوحدة الثانوية "شنوة" مدعمة بوحدة "القطاع" والوحدة الرئيسية، من أجل حادث مرور يتمثل في اصطدام بين سيارتين على مستوى "جسر شنوة" بلدية تيبازة، خلف هذا الحادث إصابة ستة أشخاص بجروح مختلفة تم اسعافهم ونقلهم إلى مستشفى تيبازة