أعلنت وزارة الصحة الفيتنامية، اليوم السبت، عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا وهي مزيج من سلالة كوفيد-19 الهندية والبريطانية وتنتشر بسرعة عن طريق الهواء.

ونقلت "رويترز"، عن وزير الصحة الفيتنامي نغوين ثانه لونغ، قوله إن "التسلسل الجيني لتحليلات العديد من المرضى كشف عن وجود نوعين شائعين من فيروس كورونا في وقت واحد". وأضاف لونغ أنه "من الملاحظ أن السلالة الفيتنامية الهجينة من كوفيد-19 أكثر عدوى وتنتقل بسهولة عبر الهواء". وأشار إلى أن فيتنام ستعلن عن السلالة المكتشفة حديثا للعالم قريبا.

وأصيب نحو 3600 شخص بفيروس كورونا في 31 من بين 63 من مدن وأقاليم فيتنام منذ أواخر أفريل، ما يمثل أكثر من نصف إجمالي الإصابات في البلاد.