أعلنت دولة إفريقية، اليوم الجمعة، وفاة عشرات من أعضاء البرلمان في البلاد نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، رغم الإجراءات الاحترازية المتبعة.

وقال نائب رئيس برلمان جمهورية الكونغو الديمقراطية، إن 32 من أعضاء البرلمان أو ما نسبته 5% تقريبا من إجمالي عدد الأعضاء، توفوا من جراء الإصابة بمرض "كوفيد 19" منذ بدء الجائحة، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك".

وقال جان مارك كابوند، النائب الأول لمجلس النواب في البرلمان: "وفقا لأحدث بيان تصدره الحكومة بلغ عدد الإصابات المؤكدة 31248، فيما بلغت الوفيات 780 بينهم 32 من أعضاء البرلمان".

وتأتي هذه الوفيات، على الرغم من أن استخدام الكمامات إلزامي داخل البرلمان، إلا أن الأعضاء يتجاهلون ذلك عادة عند تجمعهم.

ورغم أن الكونغو، أعلنت أعدادا منخفضة نسبيا من الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، فقد اجتاح المرض أروقة السلطة وأودى بحياة نواب بارزين في البرلمان وبعض أعضاء الدائرة القريبة من الرئيس.