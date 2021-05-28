توج النادي الأهلي المصري، اليوم الجمعة، بلقب كأس السوبر الإفريقي بعد انتصاره على نهضة بركان المغربي 2-0 في المباراة التي أقيمت بينهما في العاصمة القطرية الدوحة.

ونجح الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا في إبقاء اللقب مصرياً بعدما كان الطرف الأفضل أمام حامل لقب كأس الاتحاد الإفريقي، إذ خلف مواطنه الزمالك المتوّج بلقب الموسم الماضي على حساب الترجي التونسي.

وبعد شوط أول سلبي نجح الأهلي في أخذ الأسبقية بفضل هدف محمد شريف (57) قبل أن يأتي هدف البديل صلاح محسن في الوقت القاتل (82).

ورفع الأهلي رصيده من ألقاب البطولة إلى سبعة معززاً رقمه القياسي.