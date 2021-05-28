وصف رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز بـ"المجاهد" بعد رفعه للعلم الفلسطيني خلال مراسيم التتويج بالدوري الانجليزي.

وقال بن قرينة خلال تجمع شعبي، اليوم الجمعة، بولاية تلمسان في إطار الحملة الانتخابية "أحيي الرياضي الجزائري محرز الذي رفع في المملكة المتحدة علم الجزائر ومعه علم فلسطين .. فهو بذلك مجاهد في سبيل الله ومرابط كما رابط بومدين الغوث".

من جهة أخرى، ندد رئيس حركة البناء الوطني بمحاولات زعزعة استقرار البلاد، مشيدا بقوات الأمن التي تعمل دون هوادة لإفشال كل محاولات المساس بالوحدة والأمن الوطني.

وشدد بن قرينة بأن "الأمن الوطني خط أحمر لا يسمح بتجاوزه"، داعيا إلى التحسيس والمشاركة في مسار بناء الجزائر الجديدة.