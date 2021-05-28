توجّه الرئيس السوري بشار الأسد بخطاب إلى الشعب السوري غداة الإعلان عن فوزه بفترة رئاسية رابعة.

وذكر في كلمته: "إن اختياركم لي لأقوم بخدمتكم هو شرف عظيم لا يرقى إليه سوى الانتماء لهذا الشعب".

وقال الأسد إنّه في "هذا الاستحقاق الرئاسي اختلف تعريفكم للوطنية عما سبق وسيظهر ذلك في المستقبل". مشيراً إلى أنّ "ما قمتم به كان ظاهرة تحد لأعداء الوطن وتحطيماً لكبريائهم وغرورهم".

وأضاف: "لقد أعدتم تعريف الوطنية وهذا بشكل تلقائي إعادة تعريف للخيانة".

كما توجه الأسد إلى السوريين بالقول: "عرفتم الثورة وأعدتم إليها ألقها بعد أن لوّث اسمها مرتزقة كانوا عبيداً للدولار".

ورأى أنّ طاقة الشعب السوري "الجبارة هي التي تمد الوطن بالقوة وتؤهله للفوز والانتصار".

وتابع الأسد للشعب السوري: "أثبتم عند الاستحقاقات الكبرى أن الوطن بالنسبة لكم يعلو ولا يُعلى عليه"، وأشار إلى أنّ "الرسالة للأعداء وصلت والمهمة الوطنية الكبرى أنجزت".

وكان رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ أعلن، أمس الخميس، فوز بشار الأسد في الانتخابات الرئاسية السورية، بنسبة 95.1% من أصوات الناخبين داخل وخارج سوريا.