في إطار إحياء النشاطات الثقافية والترفيهية وبعث الواجهة السياحية لولاية المدية احتضنت بلدية العيساوية شرق المدية فعاليات سباق السيارات لالة فاطمة نسومر.

التظاهرة التي استقطبت سكان المنطقة نظمت من طرف مديرية الشباب والرياضة والسلطات المحلية لدائرة تابلاط بالتنسيق مع ديوان مؤسسات الشباب، الإتحادية الجزائرية للرياضات الميكانيكية والنادي الرياضي الهاوي للرياضات الميكانيكية بالمدية.

وقد عرفت مشاركة أزيد من مئة متسابق من مختلف ولايات الوطن على غرار بجاية، الأغواط، المدية، بومرداس، البويرة، تيبازة، البليدة وغيرها.

للإشارة فقد رافق الرالي مسابقة ونشاطات ثقافية ترفيهية شاركت فيها مختلف الفرق على غرار الفرقة النحاسي. كما شهدت مشاركة قوية للعائلات من مختلف الولايات.