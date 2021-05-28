أقدم أمس شاب في سن 17 سنة على وضع حد لحياة شخص آخر في العقد الرابع من عمره مجهول الهوية بضواحي منطقة سكالي بقرية عين ميمون ببلدية طامزة غربي خنشلة لأسباب لا تزال مجهولة.

تلقت مصالح الحماية المدنية بلاغا من مواطنين بخصوص العثور على جثة، وبدورها أبلغت مصالح الدرك الوطني بالحادثة وتم معاينة الجثة التي عليها آثار الطعن بآلة حادة على مستوى الصدر، وتم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى خنشلة الذي أكد الأطباء أن صاحبها متوفى، ومباشرة تم الشروع في البحث عن الفاعل الذي تم توقيفه بعد اتصال ميكانيكي سيارات بمصالح الدرك وأبلغهم أنه استقبل مركبة لتصليحها وبداخلها بقع من الدماء مقدما أوصاف الشخص للمحققين الذين أوقفوه في ظرف قصير ويوجد حاليا رهن التحقيق لكشف ملابسات الجريمة، والكشف عن صاحب الجثة وأسباب ارتكابه لهذا الفعل.