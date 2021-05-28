أعلن نادي ريال مدريد الإسباني تعاقده مع النمساوي ديفيد ألابا في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع بايرن ميونخ الألماني.

وكان ألابا قد أعلن في وقت سابق رحيله عن بايرن ميونخ عقب نهاية الموسم الحالي، في ظل خلافه مع إدارة النادي البافاري حول قيمة الراتب الذي سيتقاضاه من أجل التجديد.

ونشر نادي ريال مدريد، الجمعة، بيانا رسميا، أعلن فيه أنه توصل لاتفاق مع ألابا على الانتقال إلى صفوفه بعقد يمتد لـ5 سنوات.

وأشار النادي إلى أن تقديم اللاعب سيتم بشكل رسمي بعد مشاركته مع منتخب بلاده في النسخة المقبلة من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".