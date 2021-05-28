أعلن منذر الكبير مدرب المنتخب التونسي لكرة القدم عن قائمة من 29 لاعبا سيشاركون في تربص تحضيري في شهر جوان المقبل بتونس استعدادا لتصفيات مونديال-2022 بقطر، حسبما أعلنت عنه الاتحادية التونسية لكرة القدم على موقعها الرسمي.

ويجري المنتخب التونسي خلال هذه الفترة ثلاث مقابلات ودية بملعب رادس مع منتخبات جمهورية كونغو الديمقراطية (5 يونيو) والجزائر (11 يونيو) ومالي (15 يونيو) بملعب "حمادي العقربي" برادس (تونس).

وتأتي هذه المباريات لتعويض الجولتين الأوليين للدور التصفوي الثاني لمونديال-2022 المؤجل من يونيو إلى سبتمبر المقبل بسبب تفشي فيروس كوفيد-19 المستجد.

وسجلت القائمة لأول مرة دعوة اللاعبين حنبعل مجبري (مانشستر يونايتد الانجليزي) وعمر الرقيق (ارسنال الانجليزي) وعلي يوسف (نادي هاكان السويدي) الذين فضلوا حمل الألوان التونسية.

وفي ما يلي قائمة اللاعبين:

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى - عاطف الدخيلي - معز بن شريفية - معز حسن

الدفاع: وجدي كشريدة - منتصر طالبي - ياسين مرياح - اسامة حدادي - ديلان براون - علي معلول - عمر رقيق - علي العابدي - محمد دراغر - ادم بلامين

خط الوسط : سيف الدين الخاوي - فرجاني ساسي - حنبعل مجبري - محمد علي بن رمضان - الياس السخيري - نعيم السليتي - حمزة رفيعة - انيس بن سليمان- عيسى العيدوني

الهجوم : يوسف المساكني - وهبي الخزري - سيف الدين الجزيري- عصام الجبالي - سيباستيان تونكتي - علي يوسف.