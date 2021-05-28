أجازت وكالة الأدوية الأوروبية الجمعة استخدام لقاح فايزر- بايونتيك المضاد لفيروس كورونا للأطفال ما بين 12 إلى 15 عاما، ليصبح بذلك أول لقاح يحصل على الضوء الأخضر لتحصين الأطفال في الاتحاد الأوروبي.

في أول خطوة لتطعيم الأطفال في الاتحاد الأوروبي بلقاحات مضادة لفيروس كورونا، وافقت وكالة الأدوية الأوروبية الجمعة على استخدام لقاح فايزر- بايونتيك للفئة العمرية 12 إلى 15 عاما.

وأفاد مدير استراتيجية التطعيم لدى الوكالة ماركو كافاليري الصحافيين "كما كان متوقعا، وافقت لجنة الأدوية البشرية التابعة لوكالة الأدوية الأوروبية على استخدام لقاح فايزر- بايونتيك للأطفال ولليافعين الذين تبلغ أعمارهم ما بين 12 و15 عاما".