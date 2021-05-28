اتهم رئيس حزب صوت الشعب، لمين عصماني، الأحزاب الإسلامية، باستغلال شعارات الدين كسجل تجاري.

وقال عصماني في تجمع نشطه بولاية المدية اليوم الجمعة، إن هؤلاء استغلوا شعارات الدين كسجل تجاري، مضيفا "على الطبقة السياسية أن تُقدم البدائل عوض المعارضة وفقط".

كما فتح لمين عصماني النار على حزب جبهة التحرير الوطني التي قال أنها ليست هي الجبهة المذكورة في النشيد الوطني قسما الذي يقف له الجزائريون في كل المناسبات والأعياد

وأشار مسؤول حزب الشعب، أن استحقاق 12 جوان فرصة لتجسيد المادتين 7 و8 من الدستور التي طالب بها الجزائريين في حراك 22 فيفري.

كما أكد أن الإرادات والنوايا غير كافية ما دام لم يتبعها تجسيد حقيقي وميداني بعيدا عن الخطب الرنانة.