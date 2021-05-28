أعلنت رابطة كرة القدم المحترفة عن قرار لجنة الانضباط تسليط عقوبة مقابلة واحدة نافذة على مدرب وفاق سطيف، التونسي نبيل الكوكي، يمنع فيها من دخول الملعب أو غرف تغيير الملابس، بسبب تصرفه غير اللائق تجاه رسميين.

وفي سياق متصل، سلطت الرابطة عقوبة مقابلة واحدة نافذة على المدرب المساعد لوفاق سطيف، دلهوم كريم، يمنع بموجبها من دخول الملعب وغرف تغيير الملابس، بسبب احتجاجه على قرار الحكم، بالإضافة الى تغريمه بمبلغ 30.000 دينار.

ونفس العقوبة تم تسليطها على المدرب المساعد لشباب بلوزداد بختي كريم.

ومن جهة أخرى، تمت معاقبة لاعب سريع غليزان ناش خالد بثلاث مقابلات واحدة منها غير نافذة، بالإضافة إلى غرامة مالية تقدر بـ 30.000 دينار، بسبب التصرف غير اللائق.

ومن جهتهما تلقى اللاعبان ربيع مفتاح (نصر حسين داي)، وشمس الدين نساخ (شباب بلوزداد)، -المطرودان من المقابلة التي جمعت فريقيهما في الجولة الأخيرة (2-2)، ـ عقوبة مقابلتين نافذتين بالإضافة إلى تغريمهما بمبلغ 30.000 دينار بسبب احتجاجهما على قرار الحكم.

وفي الأخير، قررت لجنة الانضباط، فرض غرامة مالية تقدر بـ 40.000 دينار، على كل من شباب قسنطينة وأولمبي المدية وشباب بلوزداد بسبب التصرف الغير لائق، بالإضافة إلى غرامة إضافية على نادي نصر حسين داي تقدر بـ 50.000 دينار بسبب سوء تنظيم للقاء، فيما يتعين على نادي بارادو دفع غرامة تقدر بـ 300.000 دينار بسبب نقص النظافة في غرف تغيير الملابس الخاصة بالحكام والفريق الضيف. وتدخل هذه العقوبات في إطار القضايا التي عالجتها لجنة الانضباط، لحساب الجولة الـ 23 من عمر الرابطة المحترفة الأولى التي جرت يوم الأربعاء.