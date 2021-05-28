أعلن رئيس المكتب الولائي للمنظمة الوطنية لحماية حقوق المستهلك جعفر الوافي، اليوم الجمعة عن تعرض ما لا يقل عن 114 شخصا إلى تسمم غذائي ببلدية الشريعة بولاية تبسة بعد تناولهم لـ "بيتزا".

وأوضح ذات المصدر أن المصابين بحالات التسمم الغذائي قد توافدوا تباعا على المؤسسة العمومية للصحة الجوارية ببلدية الشريعة، طيلة يوم الخميس وإلى غاية ساعة متأخرة من ليلة الخميس إلى الجمعة.

وكان المصابون وهم من أعمار مختلفة يعانون من أعراض عدة على غرار الغثيان وآلام في البطن وتقيؤ وإسهال، حسب ما ذكره ذات المصدر الذي أشار إلى أنهم تلقوا العلاج اللازم وغادروا ذات المؤسسة الاستشفائية.

وتشير التحقيقات الأولية التي باشرتها مصالح أمن دائرة الشريعة إلى أن المتضررين كانوا قد تناولوا "بيتزا" بمحلين لتقديم الوجبات الخفيفة بوسط بلدية الشريعة.