اتهم الأمين العام لجبهة التحرير الوطني "الأفالان"، أبو الفضل بعجي، رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، بالعزف على وتر الجهوية واستغلال الدين بصور مبتذلة، واعدا بكشف الكثير مما اعتبره ظلما لحق بقوائم الافالان بعد انتهاء التشريعيات.

وطالب بعجي في لقاء له مع مناصري الأفالان، بقسنطينة، بن قرينة بالكشف عن برنامجه وتوضيحه، خاصة أن قوائمه تضمنت عشرات الإطارات من حزب الأفالان والأحزاب الأخرى، وهو ما اعتبره أكبر طعنة في مدى تمثيل الحزب واستيعابه للمنخرطين.

وقال مسؤول الأفالان، إن جبهة التحرير عزة الماضي والحاضر والمستقبل وليس جمع الحشود، كما أن ولاءها الأول والأخير للجزائر ولا تتبع تنظيما عالميا، القصد "الإخوان المسلمين".

وأكد الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، "هناك رئيس حزب لا أذكر إسمه تهجم على الأفالان، أي أخلاق سياسية هذه، جبهة التحرير الوطني طبقت حرفيا منذ نشأتها بيان أول نوفمبر، من التعليم المجاني إلى الصحة المجانية، وكان الحزب ينظم أكبر ملتقى للفكر الإسلامي يؤطره كبار العلماء، وليس الصلاة في الأرصفة"، مضيفا أنه ورئيس هذا الحزب ينشر العنصرية بتهجمه على منطقة عزيزة علينا وهي منطقة القبائل، يجب محاربة هذه الخطابات والأفكار العنصرية، ولابد من الوحدة، فهو يمارس الفتنة خدمة لمخطط أجنبي".

اتهم بعجي بن قرينة بخرق ميثاق أخلاقات الحملة الانتخابية الموقع عليه، قائلا: إن القاعة التي تضمنت خطاب بن قرينة "المعادي للأفالان" كانت مخصصة لهم.

وكان بن قرينة قد انتقد خطاب بعجي الذي قال فيه إن الأفالان أرسى قواعد التعليم والصحة المجانية غداة الاستقلال، ليرد بن قرينة بأن الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية مكسب ثوري تضمنه بيان أول نوفمبر.