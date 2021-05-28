أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن ضابطة في الشرطة تعرضت لهجوم بسكين على يد شخص مجهول في بلدة لا شابيل سور إيردر قرب مدينة نانت.

وأشارت تقارير إخبارية بأن الضابطة تعرضت لجروح بليغة جراء الهجوم، لافتة إلى أن منفذ عملية الطعن هرب من موقع الحادث وأطلقت الشرطة عملية بحث للقبض عليه.

وأشارت القناة BFM TV إلى أن الجاني تمكن خلال الاعتداء من الاستيلاء على سلاح الضابطة ثم فر من موقع الحادث.

ولفتت القناة إلى أن منفذ الهجوم بعد الفرار من مركز الشرطة اضطر إلى ترك سيارته إثر تعرضها لحادث مروري في البلدة، ولا يزال البحث جار عنه بمشاركة 240 ضابطا، منهم عناصر من وحدة مكافحة الإرهاب، ومروحية.

ودعت الشرطة المواطنين إلى الابتعاد عن منطقة الحادث والانصياع لأوامر عناصر الأمن بشكل صارم، فيما نقلت BFM TV عن مصدر مقرب من التحقيق تأكيده إغلاق مدارس البلدة. ولا يزال الغموض يلف دوافع الهجوم.