تمكنت مختلف الوحدات العملياتية، بأمن ولاية غليزان، من توقيف 7 أشخاص محل بحث من قبل العدالة والصادرة في حقهم عدة أوامر عدلية لكونهم متورطون في عدة قضايا متعلقة بالمتاجرة غير الشرعية للمخدرات، وحيازة مشروبات كحولية بغرض المتاجرة، الفعل المخل بالحياء، حمل سلاح أبيض محظور دون مبرر شرعي، الضرب الجرح العمدي باستعمال سلاح، تحريض قاصر على الفسق وفساد الأخلاق، الحيازة، الوضع للبيع مخدرات وأقراص مهلوسة.

من جهة أخرى تمكنت مختلف الوحدات العملياتية بأمن ولاية غليزان، من توقيف ثمانية أشخاص وحجز كمية من المخدرات والأقراص المهلوسة ومشروبات كحولية ومبلغ مالي من عائدات الترويج.

العمليات جاءت إثر ورود معلومات مؤكدة إلى ذات المصالح مفادها وجود أشخاص يقومون بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية في أوساط الشباب، بعد اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة تم توقيفهم وضبط بحوزتهم على 263 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام و175 قرص مهلوس و47 غرام من المخدرات بالإضافة إلى مبلغ مالي من عائدات الترويج وسلاح أبيض محظور مع حجز دراجة نارية كانت تستعمل في ترويج هذه السموم.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة وتقديمهم بموجبه أمام العدالة.