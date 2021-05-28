توفي شخص وأصيب ستة آخرون في حادث مرور وقعا مساء أمس الخميس بسيدي بلعباس، حسب ما علم لدى خلية الإعلام والاتصال لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر، أن حادث مرور سجل على مستوى الطريق الوطني رقم 95 عند مفترق الطرق بين بلديتي تسالة والسهالة، إثر اصطدام بين سيارتين نفعيتين مما تسبب في وفاة شخص في عين المكان وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وأشار ذات المصدر إلى، أنه تم نقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمركز الاستشفائي الجامعي "عبد القادر حساني" بسيدي بلعباس فيما تم نقل المصابين إلى مصلحة الاستعجالات لذات المؤسسة الصحية.

ووقع الحادث الثاني على مستوى الطريق الولائي رقم 48 الرابط بين بلديتي سيدي علي بن يوب ومزاورو، إثر اصطدام بين سيارتين نفعيتين مما تسبب في إصابة شخصين بجروح، حسب ما ذكره ذات المصدر مشيرا إلى أنه تم نقلهما إلى العيادة المتعددة الخدمات بسيدي علي بن يوب.

وقد فتحت المصالح المعنية تحقيقا حول ظروف هذين الحادثين.