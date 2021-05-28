لم يطرأ أي تغير يذكر على أسعار النفط اليوم الجمعة، وظل خام برنت قرب مستوى 70 دولارا للبرميل، إذ تزامنت بيانات اقتصادية أمريكية إيجابية وتوقعات بانتعاش قوي للطلب العالمي مع مخاوف حيال زيادة الإمدادات من إيران عند رفع العقوبات. وبحلول الساعة 08:09 بتوقيت غرينتش، نزل برنت 16 سنتا بما يعادل 0.2 في المائة إلى 69.30 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة سنتات أو ما يقل عن 0.1 في المائة إلى 66.88 دولار للبرميل.

وقال أويجن فاينبرج المحلل لدى كومرتس بنك "بدعم البيانات الاقتصادية الجيدة والإقبال على المخاطرة من جانب المستثمرين في الأسواق المالية، يتجه برنت من جديد إلى مستوى 70 دولارا للبرميل المهم نفسيا".

وأضاف "المخاوف بشأن الطلب بسبب الجائحة تنحسر بفعل التفاؤل في ضوء العودة السريعة للمستهلكين". ويتجه برنت وغرب تكساس الوسيط كلاهما لتسجيل مكاسب أسبوعية أربعة في المائة وخمسة في المائة على الترتيب.

وفقا لـ "رويترز". ويتوقع المحللون أن يرتفع الطلب العالمي على النفط إلى ما يقرب من 100 مليون برميل يوميا في الربع الثالث من العام بدعم موسم السفر الصيفي في أوروبا والولايات المتحدة، وذلك بعد برامج التطعيم الواسعة النطاق باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.