استؤنفت صبيحة اليوم الجمعة، ولليوم الثالث على التوالي، عملية البحث عن الغريق المفقود بشاطئ العربي بن مهيدي في بلدية فلفة بولاية سكيكدة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية لولاية سكيكدة في منشور عبر صفحتها على "الفايسبوك" أن استئناف عملية البحث عن الغريق المفقود المنحدر من ولاية ميلة بدأت في الساعة السادسة وثمان وثلاثين دقيقة من صبيحة اليوم بقيادة قائد الوحدة الرئيسية المجاهد المتوفي سعودي الكنز على مستوى المركز 10 بشاطئ العربي بن مهيدي بلدية فلفلة، بعد أن توقفت ليلة أمس عند الساعة السابعة وخمسا وخمسين دقيقة. وأضاف ذات المصدر أن عملية البحث التي تجري في شاطئ مفتوح وغير محروس والسباحة ممنوعة فيه لعدم انطلاق موسم الاصطياف، سخر لها 10 أعوان حماية مدنية بمختلف الرتب وأربعة غطاسين وزورق نصف صلب وسيارة إسعاف وحافلة وسيارة ربط ومسعفين متطوعين جواريين.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية أن عملية البحث عن الضحية البالغ من العمر 26 سنة تتم بالتنسيق مع حراس السواحل وتحت إشراف مدير الحماية المدنية لولاية سكيكدة.