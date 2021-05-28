عدد جديد من "الخبر7"، هذا الجمعة، وطيلة أيام الأسبوع، بمادة من العالم الأزرق وحرب المعلومات والأخبار المجهولة والمغلوطة والمسمومة، إلى عالم الساحرة المستديرة ونهائي رابطة أبطال أوروبا، إلى علم الجريمة، ومواضيع أخرى.

الزميل أحمد حمداني أتحفنا بملف دسم حول "صفحات وتطبيقات الاتصال.. امتحان حقيقي لتسيير المعلومة الأمنية والصحية"، وكيف واجهت الصفحات الرسمية على فيسبوك الأخبار المجهولة والمغلوطة والمسمومة، كاشفا تجربة الجهات الرسمية في التصدي للمنشورات الكاذبة خلال الحراك وأزمة كوفيد 19.

وحملنا الزميل زهير شارف إلى عالم الساحرة المستديرة بمناسبة نهائي "التشامبينزليغ"، تحت عنوان "رابطة أبطال أوروبا.. سحر كروي عمره 66 سنة"، حيث يستعد فريقا مانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيان سهرة السبت المقبل لتنشيط نهائي رابطة أبطال أوروبا. كما كتب "من الكعب الذهبي إلى سحر القدم اليسرى.. الجزائر تعيد كتابة تاريخ العرب في المنافسة الأشهر"، والصراع بين "الفيلسوف" و"الثعلب الألماني".

من جهته قدم الزميل تشعبونت المختص، في صفحة "الخبر التربوي"، طرحا موضوعاتيا يعد من المحرمات في مراكز الامتحانات، تحت عنوان "الغش.. 10 سنوات مدة الإقصاء لمن تثبت عليه التهمة"، وقد تتعداها لمتابعة قضائية. ومع مرور السنين بدأت الظاهرة تأخذ أبعادا خطيرة، ومعها بدأت وزارة التربية الوطنية تشدد العقوبة على من تثبت ضده التهمة. بالإضافة إلى مواضيع أخرى جد ثرية، فقراءة ممتعة.