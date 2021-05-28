-قسنطينة: تجمع شعبي للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، بقصر الثقافة "مالك حداد" على الساعة العاشرة (10:00) صباحا.

- قسنطينة: تجمع شعبي ينشطه رئيس حزب الفجر الجديد، الطاهر بعيبش، بالمسرح الجهوي محمد الطاهر الفرقاني على الساعة العاشرة (10:00) صباحا.

- سوق أهراس: تجمع شعبي لرئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، بقاعة المحاضرات ميلود طاهري على الساعة الثانية (14:00) زوالا.

-الطارف: تجمع شعبي لرئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، بقاعة سينما مدينة الذرعان

-ڤالمة: تجمع شعبي لرئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، بالمركز الثقافي مبارك بولوح على الساعة الخامسة (17:00) مساء.

-جيجل: تجمع شعبي للأمين العام لحزب جبهة الحكم الراشد، عيسى بلهادي، بدار الشباب رشيد بوناب على الساعة الرابعة (16:00) مساء.

-باتنة: لقاء جهوي لحزب طلائع الحريات بدار الثقافة محمد العيد آل خليفة على الساعة العاشرة (10:00) صباحا.

-تيسمسيلت: تجمع شعبي للأمين العام لجبهة النضال الوطني، عبد الله حداد، بالمكتبة البلدية لمدينة العيون على الساعة الثانية (14:00) زوالا.

-بسكرة: تجمع شعبي ينشطه رئيس حزب الكرامة، محمد الداوي، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمتحف المجاهد على الساعة العاشرة (10:00) صباحا.

-بسكرة: تجمع شعبي ينشطه رئيس جبهة الجزائر الجديدة، جمال بن عبد السلام، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمتحف المجاهد على الساعة الخامسة (17:00) مساء.

-تلمسان: تجمع شعبي لرئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة بدار الثقافة "عبد القادر علولة" على الساعة التاسعة والنصف (09:30) صباحا.

-تلمسان: تجمع شعبي للخضر بن خلاف مفوضا عن رئيس حركة العدالة والتنمية بالمركز الثقافي لبلدية مغنية على الساعة العاشرة (10:00) صباحا.

-تلمسان: تجمع شعبي لرئيس حزب الحرية والعدالة بالنيابة جمال بن زيادي بالمركز الثقافي "المجاهد حسين جديد" لبلدية الرمشي على الساعة العاشرة (10:00) صباحا.

-وهران: تجمع شعبي لرئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، بالقاعة متعددة الرياضات السانية على الساعة الرابعة والنصف (16:30) مساء.

-مستغانم: تجمع شعبي للأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي، بقاعة المجمع الثقافي ببلدية مزغران على الساعة التاسعة والنصف (09:30) صباحا.

-مستغانم: تجمع شعبي لرئيس حزب تجمع أمل الجزائر، فاطمة الزهراء زرواطي، بقاعة المحاضرات لبلدية عين تادلس على الساعة الرابعة (16:00) مساء.

-مستغانم: نشاط جواري للأمين العام لحركة النهضة يزيد بن عائشة ببلدية ماسرة على الساعة العاشرة (10:00) صباحا.

-سيدي بلعباس: تجمع شعبي للأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي بدار الثقافة "كاتب ياسين"على الساعة الثانية والنصف (14:30) زوالا.

-سيدي بلعباس: تجمع شعبي لرئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي بالمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية "محمد القباطي") على الساعة الثانية 14:30) زوالا.

-سيدي بلعباس: تجمع شعبي للأمين العام لحركة النهضة يزيد بن عائشة صباحا.

-سيدي بلعباس: تجمع شعبي للخضر بن خلاف مفوضا عن رئيس جبهة العدالة والتنمية بالقاعة متعددة الرياضات "عدة بوجلال" على الساعة الثالثة (15:00) زوالا.

-سكيكدة: تجمع شعبي لرئيس جبهة النضال الوطني، عبد الله حداد، على الساعة الثانية (14:00) زوالا.

-سعيدة: تجمع شعبي لرئيس حزب الحرية والعدالة بالنيابة جمال بن زيادي بقاعة المحاضرات ببلدية الحساسنة على الساعة الرابعة (16:00) مساء.

-معسكر: تجمع شعبي لرئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، بقاعة المحاضرات "الفتح" لبلدية سيق على الساعة التاسعة والنصف (09:30) صباحا.

-المدية: تجمع شعبي لرئيس حزب صوت الشعب لمين عصماني على الساعة العاشرة (10:00) صباحا.

-سطيف: تجمع شعبي لرئيس حزب الجزائر الجديدة، جمال بن عبد السلام، بالمجمع الثقافي جيلالي مبارك بمدينة العلمة على الساعة الواحدة (13:00) زوالا.

-تڤرت: تجمع شعبي لرئيس جبهة الجزائر الجديدة، جمال بن عبد السلام على الساعة التاسعة (09:00) صباحا.

-الجلفة: تجمع شعبي لحزب جبهة المستقبل بالمسرح الجهوي بن بوزيد أحمد على الساعة العاشرة (10:00) صباحا.

-الجلفة: تجمع شعبي للأمين العام لجبهة الحكم الراشد بلهادي عيسى، بسينما الكواكب قرب نزل الأمير (14:00) زوالا.

-البويرة: نشاط انتخابي لحركة الاصلاح الوطني صباحا.

-البليدة: نشاط انتخابي لحركة الاصلاح الوطني مساء.

-البليدة : تجمع شعبي للقائمة الحرة صدى الأحرار بقاعة جيلالي بونعامة على الساعة الثانية (14:00) زوالا.

-البليدة: تجمع شعبي لحزب الوسيط السياسي بقاعة حسين شعلان على الساعة الرابعة (16:00) مساء.

- تيزي وزو: تجمع شعبي لرئيس حزب التجديد الجزائري، كمال بن سالم، بدار الثقافة مولود معمري على الساعة العاشرة صباحا (10:00).